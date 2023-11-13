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Норвегія оголосила про надання Україні 84 млн євро гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти

13 листопада, 2023 понедiлок
12:50
Світ уряд Норвегії, Норвегія

Норвегія 13 листопада оголосила про надання Україні €84 млн гуманітарної допомоги. Гроші мають бути спрямовані на освіту, охорону здоров'я і на розмінування

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС країни.

"Зараз на українців чекає нова холодна зима війни. Майже 18 млн людей потребують гуманітарної допомоги. Жорстока загарбницька війна Росії проти українського народу триває повною силою", - сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

За словами дипломатами, в першу чергу допомога спрямована на тих, хто втратив житло і має обмежений доступ до їжі, чистої питної води та предметів гігієни. Гроші також підуть на освіту, охорону здоров'я та психосоціальну підтримку, а також на захист цивільного населення, зокрема на гуманітарне розмінування.

Вказується, що співпраця з іноземними донорами робить Україну більш стійкою та запобігає подальшому погіршенню гуманітарної ситуації.

  • У жовтні президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії актуальну ситуацію на фронті й подальшу оборонну співпрацю між країнами. Особливу увагу приділили темі посилення української системи ППО для захисту критичної інфраструктури, портів і зернового коридору.
Норвегія
Війна з Росією
допомога Україні
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