Норвегія оголосила про надання Україні 84 млн євро гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти
Норвегія 13 листопада оголосила про надання Україні €84 млн гуманітарної допомоги. Гроші мають бути спрямовані на освіту, охорону здоров'я і на розмінування
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС країни.
"Зараз на українців чекає нова холодна зима війни. Майже 18 млн людей потребують гуманітарної допомоги. Жорстока загарбницька війна Росії проти українського народу триває повною силою", - сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.
За словами дипломатами, в першу чергу допомога спрямована на тих, хто втратив житло і має обмежений доступ до їжі, чистої питної води та предметів гігієни. Гроші також підуть на освіту, охорону здоров'я та психосоціальну підтримку, а також на захист цивільного населення, зокрема на гуманітарне розмінування.
Вказується, що співпраця з іноземними донорами робить Україну більш стійкою та запобігає подальшому погіршенню гуманітарної ситуації.
- У жовтні президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єром Норвегії актуальну ситуацію на фронті й подальшу оборонну співпрацю між країнами. Особливу увагу приділили темі посилення української системи ППО для захисту критичної інфраструктури, портів і зернового коридору.
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