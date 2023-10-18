Зеленський домовився з прем'єром Норвегії розпочати переговори про гарантії безпеки

Про це повідомив Зеленський та Офіс президента.

Зазначається, що лідери обговорили актуальну ситуацію на фронті й подальшу оборонну співпрацю між країнами. Особливу увагу приділили темі посилення української системи ППО для захисту критичної інфраструктури, портів і зернового коридору.

Водночас Зеленський запросив Норвегію взяти участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки лідерів держав щодо реалізації української Формули миру.

"Співрозмовники домовилися почати двосторонні переговори про безпекові гарантії в межах Спільної декларації G7 на підтримку України", - йдеться у повідомленні.