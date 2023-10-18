Зеленський домовився з прем'єром Норвегії розпочати переговори про гарантії безпеки
У середу, 18 жовтня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Лідери домовилися про двосторонні переговори щодо безпекової гарантії в межах спільної декларації G7
Про це повідомив Зеленський та Офіс президента.
Зазначається, що лідери обговорили актуальну ситуацію на фронті й подальшу оборонну співпрацю між країнами. Особливу увагу приділили темі посилення української системи ППО для захисту критичної інфраструктури, портів і зернового коридору.
Водночас Зеленський запросив Норвегію взяти участь у наступній зустрічі радників із питань національної безпеки лідерів держав щодо реалізації української Формули миру.
"Співрозмовники домовилися почати двосторонні переговори про безпекові гарантії в межах Спільної декларації G7 на підтримку України", - йдеться у повідомленні.
- 17 жовтня Зеленський поговорив телефоном з колегою із Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Під час розмови лідери держав обговорили експорт українського зерна, Формулу миру та ситуацію на Близькому Сході.
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