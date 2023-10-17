Продовження експорту українського зерна та Формула миру: Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР
Увечері вівторка, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з колегою із Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Під час розмови лідери держав обговорили експорт українського зерна, Формулу миру та ситуацію на Близькому Сході
Про це Зеленський написав у телеграм.
"Провів тривалу телефонну розмову з Президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Ми констатували необхідність продовження експорту українського зерна, що критично для глобальної продовольчої безпеки", - зазначив президент України.
Він також запросив ПАР до участі в другому саміті Grain From Ukraine. За словами Зеленського, дуже важливо, що ПАР підтримує Українську Формулу Миру й братиме участь у наступних раундах переговорів щодо її реалізації.
Не менш важливо й те, що взаємини країн відчутно нарощуються, насамперед на найвищому рівні", - зазначив голова держави.
Крім того, Зеленський і Рамафоса обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та обговорили можливість евакуації громадян ПАР із зони конфлікту в регіоні.
- У червні Сиріл Рамафоса представив 10 основних складників позиції країн Африканського Союзу щодо війни Росії проти України.
- На це український лідер Володимир Зеленський попросив президента ПАР не бути співучасником агресора.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.14
- EUR Купівля 39.52Продаж 40.62
- Актуальне
- Важливе