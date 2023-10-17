Продовження експорту українського зерна та Формула миру: Зеленський провів телефонну розмову з президентом ПАР

Про це Зеленський написав у телеграм.

"Провів тривалу телефонну розмову з Президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Ми констатували необхідність продовження експорту українського зерна, що критично для глобальної продовольчої безпеки", - зазначив президент України.

Він також запросив ПАР до участі в другому саміті Grain From Ukraine. За словами Зеленського, дуже важливо, що ПАР підтримує Українську Формулу Миру й братиме участь у наступних раундах переговорів щодо її реалізації.

Не менш важливо й те, що взаємини країн відчутно нарощуються, насамперед на найвищому рівні", - зазначив голова держави.

Крім того, Зеленський і Рамафоса обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та обговорили можливість евакуації громадян ПАР із зони конфлікту в регіоні.