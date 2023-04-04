Норвегія приєдналася до 10-го пакету санкцій ЄС проти РФ
Норвегія приєдналася до десятого пакету санкцій ЄС проти Росії, який оголосили 25 лютого 2023 року
Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.
Зазначається, що до санкційного списку потрапили 87 фізичних та 34 юридичні особи. Загалом Норвегія вже ввела санкції проти 1678 фізичних та юридичних осіб з РФ.
Зазначається, що Норвегія продовжила зобов'язання щодо замороження активів росіян, торгівлі цінними паперами та іншими інструментами грошового ринку. Також продовжується заборона для громадян Росії займати керівні посади в органах управління.
Крім цього, уряд країни розширив заборону на експорт товарів подвійного значення, які можуть використовуватися військово-промисловим комплексом РФ. Йдеться також про деякі будівельні товари, товари авіаційної промисловості та технології.
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Зокрема стало відомо, що були введені нові обмеження на імпорт з РФ бітуму, асфальту, синтетичного каучуку та сажі.
"Важливо, щоб ми продовжували тиснути на російський уряд і його прихильників. Санкції впливають на російську економіку та перешкоджають надходженню ключових ресурсів до російської військової промисловості. Норвегія виступає єдиним фронтом з рештою Європи та приєдналася до всіх пакетів санкцій ЄС. Ми солідарні з народом України та повністю підтримуємо його боротьбу за свободу", – заявила міністр закордонних справ країни Аннікен Хейтфельдт.
- Країни Європейського Союзу 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти Росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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