Норвегія цьогоріч проведе навчання для 3200 українських військових
Збройні сили Норвегії Forsvaret цього року планують навчити близько 3200 українських військових
Про це повідомила пресслужба українського Генштабу.
Зазначається, що навчання відбуватимуться як на території Норвегії, так і за кордоном. Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам разом із виконувачем обов’язків начальника МВС Мортенем Еггеном відвідали тренування українських військових на одному з полігонів.
"Ми підтримували Україну як матеріально, так і навчанням, і будемо підтримувати, скільки буде потрібно", – сказав глава міноборони Норвегії.
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