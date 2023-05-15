Норвегія цьогоріч проведе навчання для 3200 українських військових

Про це повідомила пресслужба українського Генштабу.

Зазначається, що навчання відбуватимуться як на території Норвегії, так і за кордоном. Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам разом із виконувачем обов’язків начальника МВС Мортенем Еггеном відвідали тренування українських військових на одному з полігонів.

"Ми підтримували Україну як матеріально, так і навчанням, і будемо підтримувати, скільки буде потрібно", – сказав глава міноборони Норвегії.