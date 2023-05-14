Про це повідомляє The Barents Observer.

В публікації йдеться про те, що злітно-посадкова смуга довжиною 3500 метрів зазвичай обслуговує невеликий парк старих надзвукових бомбардувальників Ту-22М і кілька військово-транспортних літаків Ан-12. Однак восени минулого року база ВПС посилила роль передової дальньої авіації.

Перші чотири стратегічні бомбардувальники Ту-160 прибули на авіабазу в серпні, а до жовтня вже було розгорнуто більше десяти Ту-95 і Ту-160. Стратегічні бомбардувальники, які зараз дислокуються в Арктиці, поки що базуються в Енгельсі поблизу Саратова. Але минулого грудня авіабаза за 600 кілометрів від українського кордону виявила свою вразливість. Згодом два Ту-95 були пошкоджені внаслідок, імовірно, атак безпілотників.

Нові супутникові знімки Оленьї, зроблені цього тижня, чітко показують, що російські стратегічні повітряні сили не просто прямували на північ для короткочасної евакуації із сусідньої України. Журнал повідомив, що всі паркувальні місця вздовж злітно-посадкової смуги були заповнені. На півдні два Ту-160 і 14 Ту-95 займають решту трибун, придатних для великої авіації. Ту-22М перемістили на стоянку в північно-західній частині авіабази.

"Літаки можуть злітати дуже швидко. Це означає, що у Норвегії та Фінляндії буде менше часу, щоб зняти свої винищувачі для ідентифікації літаків у своєму повітряному просторі", - йдеться у публікації.