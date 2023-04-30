Про це повідомила командувачка ВМС Швеції адмірал Єва Скоог Хаслум.

"Ми переконані, що Росія це зробила, певним чином відмітила цілі на карті", - зазначила Хаслум.

Вона підкреслила, що є ризик саботажу та знищення росіянами підводних електрокабелів та інших енергооб'єктів. Командувачка впевнена, що це один зі способів провести операцію проти Швеції та Фінляндії.

Шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності, аби запобігти можливій диверсії з боку РФ.

"Ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи поблизу цілей, так і продемонструвати свою волю захищатися", - наголосила Хаслум.

Вона також наголосила, що проводити картографічну діяльність у водах іншої країни, як це робить Росія - заборонено.