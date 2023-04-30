ВМС Фінляндії та Швеції знаходяться у стані бойової готовності через наближення російських кораблів до енергооб'єктів цих держав, - командувачка ВМС Швеції
У ВМС Фінляндії та Швеції повідомили про підвищену бойову готовність через наближення російських кораблів до вітрових електростанцій і підводних електрокабелів
Про це повідомила командувачка ВМС Швеції адмірал Єва Скоог Хаслум.
"Ми переконані, що Росія це зробила, певним чином відмітила цілі на карті", - зазначила Хаслум.
Вона підкреслила, що є ризик саботажу та знищення росіянами підводних електрокабелів та інших енергооб'єктів. Командувачка впевнена, що це один зі способів провести операцію проти Швеції та Фінляндії.
Шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності, аби запобігти можливій диверсії з боку РФ.
"Ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи поблизу цілей, так і продемонструвати свою волю захищатися", - наголосила Хаслум.
Вона також наголосила, що проводити картографічну діяльність у водах іншої країни, як це робить Росія - заборонено.
- Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білллстрьом заявив, що з країни буде вислано п'ятьох російських дипломатів.
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