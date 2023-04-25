Швеція оголосила, що висилає п'ятьох російських дипломатів
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білллстрьом заявив, що з країни буде вислано п'ятьох російських дипломатів
Про це Біллстрьом заявив у інтерв'ю SVT Nyheter.
"Їхня діяльність на нашій території була несумісною з їхнім статусом дипломатів", — сказав Біллстрьом.
Оголошення з’явилося за день до того, як телеканали SVT, DR, NRK і Yle випустять наступний епізод документального фільму "Війна тіней" про операції російської розвідки на Півночі Європи, який, серед іншого, присвячений офіцерам російської розвідки у Швеції.
Швеція 25 квітня викликала посла Росії Віктора Татаринцева та повідомила йому, що п’ятьох осіб, які працюють у посольстві, попросили залишити країну, оскільки їх діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.
Востаннє Швеція висилала ймовірних офіцерів російської розвідки у квітні 2022 року, коли з країни було виставлено трьох дипломатів.
- 13 квітня Міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт заявила, що Норвегія визнала небажаними особами 15 співробітників посольства РФ в Осло за шпигунську діяльність.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.54
Купівля 37.54Продаж 38.17
-
EUR
Купівля 41.04Продаж 41.96
- Актуальне
- Важливе