Норвегія висилає 15 агентів розвідки Росії з посольства в Осло
Міністр закордонних справ Аннікен Хейтфельдт ствердила, що Норвегія визнала небажаними особами 15 співробітників посольства РФ в Осло за шпигунську діяльність
Про це повідомило норвезьке МЗС.
"Це важливий захід для протидії та скорочення масштабів діяльності російської розвідки в Норвегії, а отже, для забезпечення наших національних інтересів", — зазначила голова МЗС.
Стверджується, що заходи, які зараз ухвалив уряд Норвегії, означають, що 15 представників російської розвідки, які перебували під дипломатичним прикриттям у країні, тепер будуть оголошені небажаними персонами. Вони повинні залишити Норвегію протягом короткого часу.
- Нагадаємо, згідно зі звітом Новозеландської служби розвідки та безпеки спроби деяких країн втрутитися в демократію, економіку та громадянське суспільство країни не припиняються.
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