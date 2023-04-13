Норвегія висилає 15 агентів розвідки Росії з посольства в Осло

Про це повідомило норвезьке МЗС.

"Це важливий захід для протидії та скорочення масштабів діяльності російської розвідки в Норвегії, а отже, для забезпечення наших національних інтересів", — зазначила голова МЗС.

Стверджується, що заходи, які зараз ухвалив уряд Норвегії, означають, що 15 представників російської розвідки, які перебували під дипломатичним прикриттям у країні, тепер будуть оголошені небажаними персонами. Вони повинні залишити Норвегію протягом короткого часу.