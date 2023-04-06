Спецслужба Нової Зеландії заявила про постійні спроби іноземного втручання
Згідно зі звітом Новозеландської служби розвідки та безпеки спроби деяких країн втрутитися в демократію, економіку та громадянське суспільство країни не припиняються
Про це пише Reuters.
У звіті мовиться, що служба виявила все більш агресивну діяльність осіб, які, як вважається, ведуть розвідувальну діяльність і пов'язані з "невеликою кількістю іноземних держав", які фахівці не називають.
"Ці особи становлять постійну загрозу національній безпеці Нової Зеландії", - додали у звіті, опублікованому цього тижня, який охоплює рік, що закінчився у червні 2022 року.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що висилка з Фінляндії російських дипломатів та обмеження у видачі віз громадянам РФ послабили розвідувальні операції Москви за останній рік.
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