Спецслужба Нової Зеландії заявила про постійні спроби іноземного втручання

Про це пише Reuters.

У звіті мовиться, що служба виявила все більш агресивну діяльність осіб, які, як вважається, ведуть розвідувальну діяльність і пов'язані з "невеликою кількістю іноземних держав", які фахівці не називають.

"Ці особи становлять постійну загрозу національній безпеці Нової Зеландії", - додали у звіті, опублікованому цього тижня, який охоплює рік, що закінчився у червні 2022 року.