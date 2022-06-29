Норвегія відмовилася пропускати російські вантажі на острів Шпіцберген, РФ відповила погрозами

Про це повідомляє NRK.

Зазначається, що Норвегія не дозволила російській гірничодобувній компанії Арктиквугілля провозити вантажі до російського селища Баренцбург через санкції. Воно знаходиться на Шпіцбергені (територія Норвегії).

Міністерство закордонних справ Норвегії 15 червня відхилило заявку на транспортування 20 тонн російських товарів. "Арктиквугілля" стверджує, що "це може призвести до гуманітарної кризи".

Посольство Росії надіслало норвезькому МЗС листа з проханням зробити виняток із санкцій, проте його відхилили, пославшись на положення про забезпечення незалежності України.

Тепер у Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що "норвезький суверенітет над Шпіцбергеном під великим питанням".

26 червня Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС. У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.

29 червня Росія пригрозила Литві війною через "блокаду" Калінінграда.

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