Норвегія відмовилася пропускати російські вантажі на острів Шпіцберген, РФ відповила погрозами
Норвегія не дозволила РФ провозити вантажі до російського селища Баренцбург на Шпіцбергені через санкції, Росія натомість пригрозила "зміною суверенітету" Шпіцбергену
Про це повідомляє NRK.
Зазначається, що Норвегія не дозволила російській гірничодобувній компанії Арктиквугілля провозити вантажі до російського селища Баренцбург через санкції. Воно знаходиться на Шпіцбергені (територія Норвегії).Міністерство закордонних справ Норвегії 15 червня відхилило заявку на транспортування 20 тонн російських товарів. "Арктиквугілля" стверджує, що "це може призвести до гуманітарної кризи".
Посольство Росії надіслало норвезькому МЗС листа з проханням зробити виняток із санкцій, проте його відхилили, пославшись на положення про забезпечення незалежності України.
Тепер у Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що "норвезький суверенітет над Шпіцбергеном під великим питанням".
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