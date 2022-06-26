Литва планує накласти вето на рішення Єврокомісії дозволити необмежений транзит товарів РФ через ЄС, – ЗМІ

Про це повідомляє литовське видання Delfi із посиланням на європарламентаря від Литви Пятраса Ауштрявічуса.

"Цього тижня в ЄС відбулося кілька зустрічей. Литва висловила безкомпромісну позицію щодо необхідності збереження раніше узгодженої позиції й не піддаватися російському тиску. Більшість держав підтримали Литву. На жаль, представник однієї держави запропонував переглянути Положення про запровадження санкцій", - сказав Ауштрявічус.

За його словами, наразі готується документ, що дозволить доправляти підсанкційні товари "з Росії до Росії" через литовську територію.

Політик уточнив, що Литва може накласти вето на таке рішення Єврокомісії, і, ймовірно, це буде зроблено.

"В ході виконання правил транзиту Росія, безсумнівно, спрямує свої погрози на Вільнюс. Литва залишиться одна без формального прикриття ЄС. Буде серйозна міжнародно-політична криза", - наголосив Ауштрявічус.

Калінінград відокремлений від материкової частини Росії приблизно на (435 миль) 700 кілометрів, це найзахідніша частина Росії. Він затиснутий між Балтійським морем та членами НАТО Польщею та Литвою.

17 червня стало відомо, що Литва через санкції ЄС наполовину обмежить залізничний транзит певних товарів з Росії до Калінінграда. Компанія отримала роз'яснення Єврокомісії, згідно з якими, навіть якщо санкційні товари й вантажі йдуть з однієї частини Росії в іншу, але через територію ЄС, їхнє перевезення все одно заборонено.

У відповідь на блокаду Калінінграда Росія погрожує ЄС і НАТО та заявляє, що Москва може перейти до розв'язання проблеми будь-якими способами.

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