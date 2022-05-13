"Нотатки з кухні "переписування історії" Володимира В’ятровича перемогли в історичній номінації Книжки року 2021

Книга Володимира В’ятровича "Нотатки з кухні "переписування історії" (видавництво "Наш формат") стала лауреатом конкурсу Книжка року 2021 і перемогла в номінації "Минувшина. Популярні видання /історична публіцистика"

Книга розділила перше місце із виданням "Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія у 4 томах".

"Нотатки з кухні «переписування історії" — це статті, колонки, інтерв’ю історика Володимира В’ятровича, у яких ідеться про національну ідентичність, Голодомор, визвольну боротьбу й "людей волі. Помаранчеву революцію і Євромайдан, матеріали під грифом «цілком таємно», які одного дня стали "цілком нетаємними". Значну частину цієї історії автор ретельно дослідив, а ще частину — допомагав творити.

"Ця книжка — про те, як українці писали історію власної держави. Зараз кров’ю і людськими життями ми творимо історію не лише України, а і всієї Європи. Тому саме зараз важливо, що ми говорили про неї від першої особи, щоб розповідали всьому світові свою історію, яка є корінням російсько-української війни, що відбувається зараз, і підґрунтям нашого незламного спортиву", — наголосив Володимир В’ятрович.

Зараз історик, народний депутат записує "Нотатки з виру історії" — тексти українською та англійською мовами, а також відео, в яких показує історичні витоки і паралелі сьогоднішніх подій.

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