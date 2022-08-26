Нова порція фейків від окупантів: Росія "відновлює соціальні об’єкти, зруйновані внаслідок дій київського режиму"
Пропагандисти заявили, що РФ "відновлює соціальні об’єкти в Україні" після "дій київського режиму та ЗСУ"
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
У російському посольстві в США заявили про чергову дезінформацію: "Ми (РФ, - ред.) відновлюємо соціальні об’єкти, зруйновані внаслідок нелюдських дій київського режиму. ЗСУ регулярно використовують дитячі садки, школи, лікарні, пологові будинки для розміщення своїх сил. Навіть Amnesty International, яку ніяк не можна запідозрити у проросійських поглядах, визнала цей факт".
ЦПД виявив маніпуляцію в словах заступника постійного представника Росії при ООН Полянського: "РФ сподівається, що київські силовики будуть сповна розуму не обстрілювати місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. До складу делегації увійдуть технічні фахівці, у тому числі з Росії та України".
РосЗМІ ж пишуть про те, що близько чверті британців, які прийняли біженців, "планують більше не допомагати українцям". Мовляв, електрика стала занадто дорогою, і "ділитися нею з чужинцями люди не хочуть". А також "держава затримує щомісячні субсидії".
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 25 серпня.
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