Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 25 серпня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 25 серпня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: В міноборони РФ С. Шойгу заявив: "у рамках реалізації в Україні американської військово-біологічної програми розроблялися компоненти біологічної зброї, відбувався збір та вивіз на територію США штамів небезпечних мікроорганізмів…, а дослідження підвищеної небезпеки проводилися таємно, за участю та під керівництвом фахівців із США".
Маніпуляція: Російські ЗМІ показали "знайдену в розташуванні ЗСУ "Пам'ятку учасникам російсько-української війни", надруковану ще 2020 року" та заявили, що до війни "хлопці готувалися давно", однак така інформація є маніпулятивною, оскільки війну проти України Росія розпочала ще 2014 року.
Дезінформація: Віцеспікер російської ради федерації К. Косачов заявив, що "Київ може використати напрацювання біолабораторій США для диверсій на [тимчасово окупованих Росією] територіях… немає жодних гарантій, що [такі розробки] не будуть використані".
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