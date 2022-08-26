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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 серпня

Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 25 серпня

26 серпня, 2022 п'ятниця
00:25
війна з Росією Шойґу і Герасімов

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 25 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 серпня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: В міноборони РФ С. Шойгу заявив: "у рамках реалізації в Україні американської військово-біологічної програми розроблялися компоненти біологічної зброї, відбувався збір та вивіз на територію США штамів небезпечних мікроорганізмів…, а дослідження підвищеної небезпеки проводилися таємно, за участю та під керівництвом фахівців із США".

Маніпуляція: Російські ЗМІ показали "знайдену в розташуванні ЗСУ "Пам'ятку учасникам російсько-української війни", надруковану ще 2020 року" та заявили, що до війни "хлопці готувалися давно", однак така інформація є маніпулятивною, оскільки війну проти України Росія розпочала ще 2014 року.

Дезінформація: Віцеспікер російської ради федерації К. Косачов заявив, що "Київ може використати напрацювання біолабораторій США для диверсій на [тимчасово окупованих Росією] територіях… немає жодних гарантій, що [такі розробки] не будуть використані".

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Суспільство
Україна
Росія
РНБО
Сергій Шойгу
фейк
пропаганда
російські фейки
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