Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 25 серпня росіяни запустили три великих обмани.



Дезінформація: В міноборони РФ С. Шойгу заявив: "у рамках реалізації в Україні американської військово-біологічної програми розроблялися компоненти біологічної зброї, відбувався збір та вивіз на територію США штамів небезпечних мікроорганізмів…, а дослідження підвищеної небезпеки проводилися таємно, за участю та під керівництвом фахівців із США".



Маніпуляція: Російські ЗМІ показали "знайдену в розташуванні ЗСУ "Пам'ятку учасникам російсько-української війни", надруковану ще 2020 року" та заявили, що до війни "хлопці готувалися давно", однак така інформація є маніпулятивною, оскільки війну проти України Росія розпочала ще 2014 року.

Дезінформація: Віцеспікер російської ради федерації К. Косачов заявив, що "Київ може використати напрацювання біолабораторій США для диверсій на [тимчасово окупованих Росією] територіях… немає жодних гарантій, що [такі розробки] не будуть використані".

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