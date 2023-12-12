Нова пошта відкрила перше відділення в Італії

Про це інформує пресслужба компанії.

"Відкриваємо ще одне відділення в Європі. Цього разу батьківщина піци, пасти та фортепіано - Італія", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що відділення відкрили за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi, 2).

З міланського відділення можна відправляти та отримувати з України документи та посилки до 100 кг.

Графік роботи відділення:

з понеділка по п'ятницю - 08:00-20:00

з суботи по неділю - 09:00-18:00

Фото: Нова пошта