Нова пошта відкрила перше відділення в Італії
Компанія Nova Post у вівторок, 12 листопада, відкрила своє перше відділення в Італії - в Мілані: звідти можна відправляти документи та посилки до 100 кілограмів
Про це інформує пресслужба компанії.
"Відкриваємо ще одне відділення в Європі. Цього разу батьківщина піци, пасти та фортепіано - Італія", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що відділення відкрили за адресою Viale Monte Nero, 72 (кут з Via Augusto Anfossi, 2).
З міланського відділення можна відправляти та отримувати з України документи та посилки до 100 кг.
Графік роботи відділення:
- з понеділка по п'ятницю - 08:00-20:00
- з суботи по неділю - 09:00-18:00
Фото: Нова пошта
- 10 листопада компанія відкрила своє перше відділення в Будапешті. Відділення працює щодня. Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Термін доставки з України в Угорщину - від 5 днів.
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