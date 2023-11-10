Нова пошта відкрила перше відділення в Угорщині

Про це інформує пресслужба у релізі.

"Відділення Nova Post в Будапешті - унікальне, бо тут можна не тільки отримати послуги зі швидкої доставки. Це одночасно і коворкінг для української спільноти. Це місце, де українці та українські підприємці можуть зустрічатися, працювати, обмінюватися ідеями, вивчати мову, відвідувати кваліфікаційні курси, тренінги та лекції", – розповів Вячеслав Климов, співвласник Нової пошти.

Перше відділення Nova Post у Будапешті працює за адресою 1066, Teréz. körút 8. Відділення працює щодня. Клієнти можуть отримувати та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Термін доставки з України в Угорщину - від 5 днів.

Почесним гостем на відкритті став Тимчасовий повірений у справах України в Угорщині, Іштван Балог. Він першим відправив в Україну вітальну листівку. "Відкриття Nova Post на ринку Угорщини - це важливий момент у налагодженні співпраці між нашими країнами. У цей складний для України час вихід сильних та динамічних вітчизняних компаній на міжнародні ринки свідчить про адаптивність, стійкість та незламність українського бізнесу, а також приносить користь споживачам за межами власних кордонів. Наша спільна мета - підтримувати такі ініціативи та будувати нові мости для економічного зростання та партнерства. Нехай Nova Post усім нам нагадує, що мрії та невтомність завжди ведуть до великих досягнень та перемог", - зазначив І.Балог.

Ціна доставлення з України в Угорщину:

Документи – 250 грн

Посилки до 2 кг – 400 грн

Посилки до 10 кг – 600 грн

Посилки до 30 кг – 1200 грн

Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.

Клієнти також можуть замовити доставку кур'єрами Nova Post на будь-яку адресу по всій Угорщині. Для цього потрібно викликати кур'єра, а зробити це можна через сайт та мобільний застосунок. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг або +250 грн за кожні 100 кг.