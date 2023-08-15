Нова пошта з вересня почне працювати у Латвії та Естонії
З вересня у Латвії та Естонії почнуть працювати кур'єри Нової пошти, а вже з жовтня компанія почне відкривати відділення
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Вже із середини вересня українці зможуть замовляти кур’єра від "Нової пошти" у будь-яке місто Латвії та Естонії, щоб швидко отримувати посилки з України або відправляти їх рідним додому, в Україну", - йдеться в повідомленні.
За словами генерального директора Nova Post у Литві, Латвії та Естонії Світлани Книжки, початок роботи компанії саме у такому форматі зумовлений попитом на логістичні сервіси, якими мешканці цих країн користуються найчастіше.
Згодом планується розпочати роботу повноцінних відділень – у жовтні в Латвії, а в листопаді і в Естонії.
Зазначається, що кур’єрська служба працюватиме у будні з 8.00 до 17.00 і прийматиме та відправлятиме документи і посилки вагою до 30 кг.
Орієнтовний термін доставки – від 5 днів.
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