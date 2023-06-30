Нова пошта відкрила перше відділення у Берліні
Німеччина стала п’ятою країною ЄС, де з’явились відділення Nova Post. Доставка від 5 днів. До кінця року компанія планує відкрити свої відділення ще у Гамбурзі, Франкфурті на Майні, Мюнхені та Кельні
Про це повідомляє пресслужба компанії.
У Берліні відділення Nova Post працює за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. У ньому
приватні клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Відділення відчинене з понеділка по суботу.
Надзвичайний і повноважний посол України у ФРН Олексій Макеєв став почесним гостем
на відкритті та першим відправив в Україну вітальну листівку.
Вартість доставки з України в Німеччину:
- посилки до 1 кг – 250 грн
- посилки до 2 кг - 400 грн
- посилки до 10 кг – 600 грн
- посилки до 30 кг – 1200 грн.
Нагадуємо, що Нова пошта вже працює у Польщі, Литві, Чехії, Молдові та Румунії.
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