Нова пошта відкрила перше відділення у Берліні

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У Берліні відділення Nova Post працює за адресою Charlottenstraße 79/80, 10117. У ньому

приватні клієнти та бізнес можуть отримувати та відправляти посилки до 100 кг. Відділення відчинене з понеділка по суботу.

Надзвичайний і повноважний посол України у ФРН Олексій Макеєв став почесним гостем

на відкритті та першим відправив в Україну вітальну листівку.



Вартість доставки з України в Німеччину:

посилки до 1 кг – 250 грн

посилки до 2 кг - 400 грн

посилки до 10 кг – 600 грн

посилки до 30 кг – 1200 грн.

Нагадуємо, що Нова пошта вже працює у Польщі, Литві, Чехії, Молдові та Румунії.