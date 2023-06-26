Нова пошта відкрила перше відділення у Румунії

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Це перша країна, у якій компанія почала надавати послуги із доставки в Україну та у Молдову. Термін доставки із Румунії в Україну — від 5 днів, а між Румунією і Молдовою — від 3 днів.

"Румунія стала 4-ю країною ЄС, де відкрились відділення Nova Post, щоб дати можливість українцям та молдованам, які проживають у Румунії, швидко отримувати посилки від рідних із дому та підтримувати один одного навіть на відстані. Окрім того, ми допомагаємо місцевому бізнесу вийти на український ринок, де на них чекають 30 млн активних споживачів, а для українських підприємців - це потужний стимул масштабувати свій бізнес і швидко доставляти товари клієнтам в Румунії та Молдові", — розповів Володимир Поперешнюк, співзасновник Нової пошти.

Поважними гостями на відкритті відділення стали Лючія Мурса, радник по економічних та комерційних справах від посольства Республіки Молдови в Румунії та надзвичайний і повноважний посол України у Румунії Ігор Прокопчук. Вони першими відправили листівки в Україну.

До 16 липня на доставку з Румунії в Україну діє спеціальний промокод зі знижкою -50%. Отримати промокод може кожен клієнт. Для цього потрібно зареєструватися на сайті до 3 липня включно - https://novapost.com/promo/uk-ro/delivery_for_clients#howTo

Вартість доставки з Україну в Румунію:

- Документи - 250 грн

- Посилки до 2 кг - 400 грн

- Посилки до 10 кг - 600 грн

- Посилки до 30 кг - 1200 грн

Нагадуємо, що Нова пошта вже працює у Польщі, Литві, Чехії та Молдові. На черзі відкриття відділень у Німеччині.