В Естонії запрацювало перше відділення Нової Пошти
Компанія Nova Post відкрила своє відділення в Естонії, яка є восьмою країною Європи, де вона працює. Також доступна кур’єрська служба
Про це інформує пресслужба у релізі.
"Цього року ми відкриваємо відділення у всіх країнах Балтії. У березні Nova Post вийшла на ринок Литви, сьогодні відкриваємо перше відділення в Естонії, а вже через тиждень запрацюємо у Латвії. Загальні інвестиції у наш розвиток в країнах Балтії складають 300 тис. євро", – сказав CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.
Нова Пошта відкрила своє перше відділення в Таллінні на Estonia pst 7, 10412. Відділення працює щодня. Клієнти можуть надсилати та отримувати документи, посилки та вантажі до 1000 кг в Україну.
Ціна доставлення з України в Естонію:
- Документи - 250 грн.
- Посилки до 2 кг – 400 грн.
- Посилки до 10 кг – 600 грн.
- Посилки до 30 кг – 1200 грн.
- Вантажі від 30 до 100 кг – 40 грн за кожен кілограм.
Клієнти також можуть замовити кур’єра через сайт або мобільний додаток Nova Post, щоб відправити посилку з будь-якої адреси в Естонії. За доставлення або забір посилки кур’єром з адреси треба доплатити +100 грн за відправлення до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.
До 12 листопада всі клієнти можуть отримати промокод на -15% знижки на доставлення з Естонії в Україну, якщо зареєструються за посиланням.
Загалом Нова Пошта має 66 відділень в Естонії, Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині та Молдові. Деталі.
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