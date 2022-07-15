Нова урядова коаліція Естонії пообіцяла всебічну підтримку Україні

Про це повідомляє ERR з посиланням на текст коаліційного договору, підписаному Партією реформ, партією "Вітчизна" (Isamaa) та Соціал-демократичною партією.

"Ми підтримаємо Україну на всіх міжнародних рівнях, включаючи зусилля України в НАТО та ЄС", - йдеться у тексті договору.

Щоб впоратися з кількістю українських біженців, уряд підтримає місцеві самоврядування та намагатиметься забезпечити доступність вивчення естонської мови та навчання українських дітей в естонських школах.

"Ми створимо програму підтримки повернення українських біженців додому, гарантуємо їм можливість підтримувати зв'язок зі своїм мовним та культурним простором та підтримаємо відновлення зруйнованих регіонів України", - йдеться у документі.

Естонія також підтримує продовження економічної ізоляції Російської Федерації на рівні ЄС, включаючи повну заборону на перевезення російських товарів автомобільним, залізничним і морським транспортом.

14 липня прем’єр-міністерка Естонії оголосила про свою відставку. Кая Каллас офіційно проінформувала уряд про рішення піти у відставку, щоб запустити формування нового уряду.

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