Прем’єр-міністерка Естонії оголосила про свою відставку

Про це йдеться на сайті уряду Естонії.

"Мій уряд став на чолі країни в дуже важкий час на тлі пандемії COVID-19, війни Росії проти України та енергетичної кризи. Попри важкий час, ми зробили багато хороших і великих справ, щоб зробити естонську державу сильнішою та підтримати наш народ", - сказала Каллас.

За словами Каллас, під час пандемії уряд "тримав суспільство відкритим і дітей у школах", допомагав людям впоратися з високими цінами на енергоносії, інвестував мільярд євро у зміцнення обороноздатності Естонії та досяг зміцнення оборони східного флангу НАТО.

"І ми були одним із найбільших прихильників України. Я вдячна своїм міністрам, з якими ми півтора року керували країною. Естонія опинилася в надійних руках", – додала Каллас.

Прем'єр-міністерка, згідно з конституцією Естонії, також повідомить президента та парламент про своє рішення піти у відставку, йдеться у заяві.

Каллас також запропонувала голові парламенту скликати позачергове засідання 15 липня. Вона планує виступити на ньому з політичною заявою, яка представить нову коаліційну угоду. Потім парламент вирішить, чи надавати мандат новій урядовій коаліції.

8 липня ЗМІ повідомили, що партія реформ, партія "Вітчизна" (Isamaa) і Соціал-демократична партія Естонії досягли угоди про формування правлячої коаліції. Тому прем’єр-міністерка Кая Каллас вирішила подати у відставку.

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