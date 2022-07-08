Очільниця естонського уряду Кая Каллас подає у відставку

Про це повідомляє Delfi.

"Я сама внесла цю пропозицію, тому що, якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення", – сказала вона. Каллас додала, що вона з партнерами по коаліції хоче якнайшвидше сформувати новий уряд, але скликати парламент наразі буде складно, оскільки вже почалися літні канікули.

Представники трьох партій заявили, що мета нової коаліції - підвищити безпеку Естонії, надати людям почуття впевненості в завтрашньому дні на тлі загального зростання цін, а також перейти на естономовну освіту.

Переговори між партіями коаліції продовжаться у вихідні для уточнення деталей і розподілу міністерських портфелів.

4 липня президент Естонії Алар Каріс заявив, що не підтримує повного розриву відносин Заходу з РФ, і розкритикував заяву прем'єр-міністерки Каї Каллас, у якій вона сказала, що вся країна та народ Естонії, ймовірно, будуть знищені у разі нападу Росії

23 червня премʼєрка Естонії закликала Захід не недооцінювати військову спроможність Росії: "РФ не рахує втрачених життів".

10 червня Естонія викликала посла РФ після імперських паралелей Путіна про естонську Нарву.

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