Очільниця естонського уряду Кая Каллас подає у відставку
Партія реформ, партія "Вітчизна" (Isamaa) і Соціал-демократична партія Естонії досягли угоди про формування правлячої коаліції, а прем’єр-міністерка Кая Каллас підтвердила, що подасть у відставку
Про це повідомляє Delfi.
"Я сама внесла цю пропозицію, тому що, якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення", – сказала вона. Каллас додала, що вона з партнерами по коаліції хоче якнайшвидше сформувати новий уряд, але скликати парламент наразі буде складно, оскільки вже почалися літні канікули.
Представники трьох партій заявили, що мета нової коаліції - підвищити безпеку Естонії, надати людям почуття впевненості в завтрашньому дні на тлі загального зростання цін, а також перейти на естономовну освіту.
Переговори між партіями коаліції продовжаться у вихідні для уточнення деталей і розподілу міністерських портфелів.
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