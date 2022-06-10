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Естонія викликала посла РФ після імперських паралелей Путіна про естонську Нарву

10 червня, 2022 п'ятниця
22:12
Світ Путін

МЗС Естонії викликало посла Росії в Естонії Владіміра Ліпаєва у зв’язку з нещодавньою заявою президента РФ Владіміра Путіна, який провів паралелі між епохою царя Петра І і сучасною Росією, та згадав про естонську Нарву

Про це повідомляє естонське видання Postimees.

Віцеканцлер МЗС Рейн Таммсаар розповів, що висловив жаль з приводу слів Путіна, зокрема щодо естонської Нарви.

"В умовах, коли Росія провадить реваншистську політику під соусом ідеології "руского міра", руйнуючи українську державність і націю, це також абсолютно неприйнятно", - зазначив він.

Таммсаар пригадав також ідею у Держдумі РФ відкликати визнання незалежності Литви та погрози "денацифікації" і "демілітаризації" на адресу інших держав.

"Росія намагається використовувати пропаганду, на додачу до військової сили, для реалізації своїх імперських амбіцій, у тому числі фальсифікуючи історію. Такий підхід неминуче зазнає невдачі і може бути небезпечним для самої Росії", - заявили в МЗС.

Віцеканцелер МЗС Естонії також підкреслив, що Росія, почавши війну проти України, грубо порушила міжнародне право, та повинна виконати рішення Міжнародного суду ООН, яке зобов’язує її припинити війну.

"Вчергове закликаємо Росію негайно вивести війська з України, припинити бойові дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах", - наголосив він.

  • 9 червня після відвідування виставки "Петро I. Народження імперії" Путін заявив, що на його долю випало "повертати та зміцнювати території", як колись Петру І, і що цар тоді не завойовував, а "повертав" землі.

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Естонія
скандал
Володимир Путiн
посол Росії
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