Смоленськ – наш: у Вільнюсі відповіли на погрозу Росії "скасувати" незалежність Литви

Таку думку висловив депутат Сейму Литви Матас Малдейкіс, інформує "Фокус".

"Якщо Росія відкличе своє визнання незалежності Литви в 1991 році, Литва відкличе Полянівський договір 1634 року і вимагатиме, щоб Путін підкорився владі Владислава IV і повернув усі окуповані території Великому князівству. Смоленськ – це Литва!", - заявив Малдейкіс.

Раніше про російську ініціативу висловився міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Лише держава, керована звірами, могла розпочати війну, подібну до тієї, яку почала Росія. Не дивуюся, що і в політиці вони поводяться не за людськими нормами", - сказав міністр і закликав готуватися до захисту від можливої російської агресії.

Нагадаємо, 8 червня у вищому законодавчому органі Росії зареєстровано законопроект про скасування незалежності Литовської Республіки у 1991 році. Вніс відповідний "законопроект" депутат із партії "Єдина Росія" Євгеній Федоров.

На появу документа із зазіханнями на суверенну державу — партнера України відреагували у Києві. Зокрема радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що намір Держдуми скасувати ухвалу про незалежність Литви є черговим доказом несправності російської влади.

До того, 10 травня, сейм Литви проголосував за резолюцію про визнання Росії державою-терористом. Литовські парламентарі впевнені, що Кремль прагне знищити українську націю, тому його дії слід визнати геноцидом, а розпалювачів війни та інших військових злочинців судити.

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