В держдумі РФ пропонують "скасувати" незалежність Литви

Його внесено у реєстр законопроектів під № 139560-8.

Вніс відповідний "законопроект" депутат із партії "Єдина Росія" Євгеній Федоров.

Повна назва "документу" Про скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".

Нагадаємо, напередодні Литва передала Україні 20 військових авто, ще 20 БТР надійдуть невдовзі.

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