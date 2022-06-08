В держдумі РФ пропонують "скасувати" незалежність Литви
У вищому законодавчому органі росії зареєстровано законопроект про скасування незалежності Литовської Республіки
Його внесено у реєстр законопроектів під № 139560-8.
Вніс відповідний "законопроект" депутат із партії "Єдина Росія" Євгеній Федоров.
Повна назва "документу" Про скасування постанови Державної Ради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки".
- Нагадаємо, напередодні Литва передала Україні 20 військових авто, ще 20 БТР надійдуть невдовзі.
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