Литва передала Україні 20 військових авто, ще 20 БТР надійдуть невдовзі, - посол
Україна отримала від Литви 20 автомобілів, серед яких вантажні машини та позашляховики, ще 20 БТР – в дорозі
Про це повідомляє у твітер міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.
"25 травня я оголосив, що Литва готує нову доставку на адресу України. Сьогодні я повідомляю, що 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків вже в Україні. 20 бронемашин М113 наближаються", - написав Арвідас Анушаускас.
Нагадаємо, президента Литви Гітанаса Науседи заявив, що Європа має відмовитись і російського газу.
- Нагадаємо, 25 травня литовський журналіст Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар". 28 травня стало відомо, що йому вдалось залучити понад 5 млн євро.
- Відтак, Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника. Проте виробник погодився передати його Україні безкоштовно.
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