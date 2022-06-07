Литва передала Україні 20 військових авто, ще 20 БТР надійдуть невдовзі, - посол

Про це повідомляє у твітер міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса.

"25 травня я оголосив, що Литва готує нову доставку на адресу України. Сьогодні я повідомляю, що 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків вже в Україні. 20 бронемашин М113 наближаються", - написав Арвідас Анушаускас.

Нагадаємо, президента Литви Гітанаса Науседи заявив, що Європа має відмовитись і російського газу.

Нагадаємо, 25 травня литовський журналіст Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар". 28 травня стало відомо, що йому вдалось залучити понад 5 млн євро.

Відтак, Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю безпілотника. Проте виробник погодився передати його Україні безкоштовно.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb