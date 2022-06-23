"РФ не рахує втрачених життів": премʼєрка Естонії закликала Захід не недооцінювати військову спроможність Росії

Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на інтервʼю Каллас для видання АР.

"Я чула розмови: мовляв, більше немає загрози (збоку Росії - ред.), оскільки вони себе виснажили. Ні, це не так", – заявила Кая Каллас.

Премʼєрка також додала, що армія РФ має ще багато військовослужбовців, які можуть піти воювати в Україні, оскільки кремль "не рахує втрачених життів".

"Вони не рахують кількість втраченої там артилерії. Тож не думаю, що нам слід недооцінювати той факт, що у довгостроковій перспективі вони зможуть підтримувати наступ", – сказала Каллас.

На її думку, країнам Заходу важливо знову не повторити ту ж помилку, як і у випадку з окупацією Криму, Донбасу або Грузії, коли з Путіним намагалися вести переговори.

"Для нас важливо більше не повторювати цю помилку. Ми вже тричі її робили, коли вважали основною метою переговори та домовленості про мир. Єдине, що чує при цьому Путін: "я можу продовжувати, бо ніякого покарання не буде". І з кожним разом, з кожним наступним разом це призведе до більшої кількості людських страждань", — додала Каллас.

У Естонії будівельники завершили облаштування першої ділянки запланованої стіни на кордоні з Росією. Протяжність цієї частини становить 23,5 км

Нагадаємо, 7 травня прем'єрка Естонії Кая Каллас підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb