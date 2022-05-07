"Ми будемо вашими найкращими друзями": прем'єрка Естонії підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що держава позитивно ставиться до вступу Фінляндії та Швеції у НАТО
Про це вона розповіла в інтерв'ю Yle, пише ЄП.
"Ми будемо вашими найкращими друзями в НАТО", - заявила Каллас.
За її словами, у випадку Естонії переговори з Альянсом тривали п'ять років.
Каллас сподівається, що процес у випадку Фінляндії та Швеції буде швидшим.
"Ставлення союзників по НАТО до членства Фінляндії та Швеції дуже позитивне", - підсумувала прем'єрка.
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