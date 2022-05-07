"Ми будемо вашими найкращими друзями": прем'єрка Естонії підтримала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Про це вона розповіла в інтерв'ю Yle, пише ЄП.

"Ми будемо вашими найкращими друзями в НАТО", - заявила Каллас.

За її словами, у випадку Естонії переговори з Альянсом тривали п'ять років.

Каллас сподівається, що процес у випадку Фінляндії та Швеції буде швидшим.

"Ставлення союзників по НАТО до членства Фінляндії та Швеції дуже позитивне", - підсумувала прем'єрка.

Нагадаємо, 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.

15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Фінляндію та Швецію якнайшвидше приєднатися до НАТО, бо це посилить безпеку країн Балтії та зміцнить Альянс

20 квітня парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО.

У квітні шведскі ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО.

28 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО пройде швидко.

Уряд Швеції не планує проводити референдум, якщо парламент вирішить продовжити розгляд подання заявки на членство в НАТО