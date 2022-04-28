Про це заявила прем'єр-міністрка країни Магдалена Андерссон, передає Reuters.



"Я не думаю, що це питання для референдуму. Багато інформації про національну безпеку є конфіденційною, тож є важливі питання, які не можна обговорювати на такому референдумі, і важливі факти, які не можна оприлюднювати", - сказала Андерссон.



Шведський парламент (Ригсдаг. - Ред.) переглядає політику безпеки, доповідь очікується у середині травня.



Соціал-демократична партія Андерссон, - додає Reuters, - розглядає питання, чи відмовлятися від своїх заперечень проти членства в НАТО. Оскільки більшість у парламенті підтримує вступ до Альянсу, правлячі соціал-демократи розглядаються як найбільша перешкода для подання заявки.

У квітні шведскі ЗМІ повідомили, що Стокгольм в червні подасть заявку на вступ до НАТО, відтак про те, що Швеція отримала гарантії безпеки від США та Великої Британії на шляху до НАТО.

28 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вступ Фінляндії та Швеції в НАТО пройде швидко.

Естонія радо вітатиме вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, бо вбачає в цьому поповненні зміцнення оборонної здатності Європи

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb