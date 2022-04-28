Я не думаю, що це питання для референдуму. Прем'єр-міністерка Швеції відкинула ідею плебісциту про вступ країни до НАТО
Уряд Швеції не планує проводити референдум, якщо парламент вирішить продовжити розгляд подання заявки на членство в НАТО
Про це заявила прем'єр-міністрка країни Магдалена Андерссон, передає Reuters.
"Я не думаю, що це питання для референдуму. Багато інформації про національну безпеку є конфіденційною, тож є важливі питання, які не можна обговорювати на такому референдумі, і важливі факти, які не можна оприлюднювати", - сказала Андерссон.
Шведський парламент (Ригсдаг. - Ред.) переглядає політику безпеки, доповідь очікується у середині травня.
Соціал-демократична партія Андерссон, - додає Reuters, - розглядає питання, чи відмовлятися від своїх заперечень проти членства в НАТО. Оскільки більшість у парламенті підтримує вступ до Альянсу, правлячі соціал-демократи розглядаються як найбільша перешкода для подання заявки.
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