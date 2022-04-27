Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО може зміцнити Європу - міністр оборони Естонії Калле Лаанет

Про це розповів для CNN міністр оборони Естонії Калле Лаанет.



"Естонія вітає Швецію та Фінляндію в нашій групі, наших союзників по НАТО. Це зміцнить нашу, скажімо, східну частину НАТО", - заявив Лаанет.



Відомо, що відповідний коментар міністр оборони Естонії дав під час візиту до Польщі. Туди він приїхав, щоб оглянути розміщені там естонські війська.



Крім цього, Лаанет наголосив на відправленні до країн Балтії військових та військової техніки НАТО, в рамках безпекової гарантії, яка "повністю змінились" після вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.

15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав Фінляндію та Швецію якнайшвидше приєднатися до НАТО, бо це посилить безпеку країн Балтії та зміцнить Альянс

20 квітня парламент Фінляндії відкрив дебати про вступ до НАТО.