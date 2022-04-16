"Покращить безпеку у Балтії": президент Литви закликав Фінляндію та Швецію швидко вступити до НАТО
Президент Литви Гітанас Науседа закликав Фінляндію та Швецію якнайшвидше приєднатися до НАТО, бо це посилить безпеку країн Балтії та зміцнить Альянс
Про це повідомляє ТСН з посиланням на FT.
"Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО покращить ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні. Ми зможемо краще контролювати Балтійський регіон з військової точки зору. Але це також зміцнить НАТО як організацію", - сказав Науседа.
Він відкинув погрози Росії щодо бажання Фінляндії вступити до НАТО.
Науседа зазначив, що Москва зберігала ядерну зброю, якою погрожує Гельсінкі, у своєму калінінградському ексклаві протягом багатьох років.
- Нагадаємо, уряди Фінляндії та Швеції мають намір приєднатися до НАТО вже влітку через напад Росії на Україну.
- Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, Альянс здатний дуже швидко прийняти їх.
- 13 квітня прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зазначила, що рішення про вступ у НАТО може бути прийняте протягом найближчих тижнів.
- 15 квітня міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.
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