Швеція отримала гарантії безпеки від США та Великої Британії на шляху до НАТО, - ЗМІ
Швеція отримала конкретні обіцянки від Великої Британії та Сполучених Штатів про захист на період ухвалення рішення щодо вступу країни до НАТО
Про це повідомляє Аftonbladet.
Питання про гарантії безпеки перед ратифікацією будь-якого членства в НАТО всіма союзниками НАТО було дуже актуальним протягом останніх тижнів, - пише шведська газета. - Йдеться про посилення військової присутності, поглиблені військові навчання та "потужну політичну" підтримку з боку країн НАТО.
Один із джерел Аftonbladet сказало, що заяви про те, що Швеція не буде захищена або не отримає підтримку під час процесу подання заявки, грають на руку Росії.
"Уряд отримав інформацію, зокрема, із США та Британії про те, як може виглядати захист та підтримка під час можливого процесу подання заявки", - каже джерело в уряді.
Джерело стверджує, що урядові установи проводять той самий аналіз, як і колишній посол Крістер Брінгеус, який висловився, що на практиці Швеція розглядатиметься як повноправний член НАТО незабаром після заяви про зацікавленість.
- Нагадаємо, Швеція в червні подасть заявку на вступ до НАТО.
- 15 квітня у МЗС Росії заявили, що Швеція і Фінляндія "повинні розуміти наслідки вступу в НАТО".
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