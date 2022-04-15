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Головна політика У МЗС Росії заявили, що Швеція і Фінляндія "повинні розуміти наслідки вступу в НАТО"

У МЗС Росії заявили, що Швеція і Фінляндія "повинні розуміти наслідки вступу в НАТО"

15 квітня, 2022 п'ятниця
14:54
політика Марія Захарова

Представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила, що вступ Швеції і Фінляндії в НАТО може призвести до негативних наслідків

Про це йдеться у її заяві. 

За словами Захарової, вступ Швеції і Фінляндії в НАТО призведе до нестабільності на півночі Європи.

"Навіщо нашим фінляндським і шведським сусідам по Балтійському регіону перетворюватися на новий рубіж протистояння блоку НАТО з Росією – неясно. Негативні наслідки для миру і стабільності на півночі Європи очевидні", – йдеться в повідомленні. 

Захарова наголосила, що вибір – за владою Швеції і Фінляндії, але країни "повинні розуміти і наслідки такого кроку для двосторонніх відносин і в цілому європейської архітектури безпеки". Також представниця МЗС Росії впевнена, що членство Швеції і Фінляндії в НАТО не зміцнюватиме міжнародний престиж країн, навпаки вони навіть стануть "натовською передовою" і "відмовляться від частини суверенітету при виробленні рішень у сфері оборони і зовнішній політиці".

  • Нагадаємо, уряди Фінляндії та Швеції мають намір приєднатися до НАТО вже влітку через напад Росії на Україну.
  • Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, Альянс здатний дуже швидко прийняти їх.
  • Міністр з європейських справ Фінляндії Тютті Туппурайнен заявила, що досить ймовірно, що Фінляндія вступить до НАТО.

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Росія
Швеція
Фінляндія
НАТО
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