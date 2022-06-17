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В Естонії збудували 23-кілометровий бар'єр на кордоні з РФ

17 червня, 2022 п'ятниця
17:21
Світ На фото стіна на кордоні з РФ

У Естонії будівельники завершили облаштування першої ділянки запланованої стіни на кордоні з Росією. Протяжність цієї частини становить 23,5 км

Про це пише ERR. 

Видання повідомляє, що будівництво розпочалось у травні 2020 року, його планували завершити до 2023 року, але впорались на рік раніше.

У департаменті поліції та прикордонної охорони передбачали на будівництво до 20 мільйонів євро, та остаточна ціна була майже на 1 мільйон євро дешевшою.

Будівництво другої ділянки кордону триває. Також зараз закуповують обладнання для моніторингу першої прикордонної ділянки.

  • 10 червня МЗС Естонії викликало посла Росії в Естонії Владіміра Ліпаєва у зв’язку з нещодавньою заявою президента РФ Владіміра Путіна, який провів паралелі між епохою царя Петра І і сучасною Росією, та згадав про естонську Нарву.
  • 15 червня Естонія, Латвія та Литва закликали до нарощування боєздатних сил НАТО у своєму регіоні.

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Росія
Естонія
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