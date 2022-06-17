В Естонії збудували 23-кілометровий бар'єр на кордоні з РФ
У Естонії будівельники завершили облаштування першої ділянки запланованої стіни на кордоні з Росією. Протяжність цієї частини становить 23,5 км
Про це пише ERR.
Видання повідомляє, що будівництво розпочалось у травні 2020 року, його планували завершити до 2023 року, але впорались на рік раніше.
У департаменті поліції та прикордонної охорони передбачали на будівництво до 20 мільйонів євро, та остаточна ціна була майже на 1 мільйон євро дешевшою.
Будівництво другої ділянки кордону триває. Також зараз закуповують обладнання для моніторингу першої прикордонної ділянки.
- 10 червня МЗС Естонії викликало посла Росії в Естонії Владіміра Ліпаєва у зв’язку з нещодавньою заявою президента РФ Владіміра Путіна, який провів паралелі між епохою царя Петра І і сучасною Росією, та згадав про естонську Нарву.
- 15 червня Естонія, Латвія та Литва закликали до нарощування боєздатних сил НАТО у своєму регіоні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.53
Купівля 34.53Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 36Продаж 37.25
- Актуальне
- Важливе