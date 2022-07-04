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Президент Естонії не підтримує повного розриву відносин Заходу з РФ

4 липня, 2022 понедiлок
23:52
Світ Алар Каріс

Алар Каріс розкритикував заяву прем'єр-міністерки Каї Каллас, у якій вона сказала, що вся країна та народ Естонії, ймовірно, будуть знищені у разі нападу Росії

Президент вважає, що робити таку заяву не було потреби.

"Якби ви мене запитали, чи вийшов би я з такою історією, я б точно цього не зробив, тому що я не прихильник того, що ми намагаємось розв'язувати якісь питання через ЗМІ, а було відомо, що ці документи вже були більш-менш оформлені", – прокоментував Каріс.

"Потрібно підкреслити, що Естонія є безпечним місцем для інвестування, тим більше, що прямої загрози для Естонії сьогодні немає. І Росія наразі не має можливості зробити все це у військовому плані", - сказав президент Естонії.

Він зазначив, що Естонія зацікавлена ​​у роботі свого посла в Москві.

"Поки це можливо, це має бути зроблено. Це теж було однією з причин, через яку я акредитував тут російського посла... Це ще один канал, щоб хоч трохи зафіксувати те, що відбувається, навіть настрій людей", - сказав Каріс.

За його словами, необхідно уважніше стежити за реалізацією санкцій проти РФ.

"Ми повинні ввести санкції та оцінити, який довгостроковий ефект. Деякі санкції можуть не мати ефекту, тому, можливо, нам взагалі варто скасувати деякі обмеження", - заявив Каріс.

  • 23 червня премʼєрка Естонії закликала Захід не недооцінювати військову спроможність Росії.
  • У Естонії будівельники завершили облаштування першої ділянки запланованої стіни на кордоні з Росією. Протяжність цієї частини становить 23,5 км

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