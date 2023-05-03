Нова Зеландія оголосила про збільшення фінансової підтримки України та розширення санкцій для РФ
У Новій Зеландії заявили, що збільшують фінансову допомогу для України, виділили 5 мільйонів новозеландських доларів ($3,1 млн) та розширили санкції проти Росії
Про це інформує The Guardian з посиланням на прем'єр-міністра Кріса Гіпкінса.
"На жаль, конфлікт, здається, триватиме ще деякий час. Ми та партнери-однодумці не відступимо і не дозволимо Росії нав’язати свою силу невинному народу України", − сказав Гіпкінс.
Прем'єр-міністр Нової Зеландії розповів, що 95 військовослужбовців, що навчають українців поблизу Лондона, продовжуватимуть місію до 30 червня 2024 року.
Виділені урядом кошти зокрема підтримуватимуть програми Українського гуманітарного фонду, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду та Трастового фонду для потерпілих.
Також Нова Зеландія запровадить додаткові санкції щодо 18 юридичних та 9 фізичних осіб, які підтримують РФ.
Окрім цього, двоє співробітників візьмуть участь у західних програмах космічної підготовки в Польщі, але не приїдуть в Україну.
З березня 2022 року Нова Зеландія направила 440 військовослужбовців для підтримки України, у тому числі майже 300, які навчали українських солдатів у Великій Британії.
- 24 лютого Нова Зеландія ввела найбільші свої санкції проти Росії. Під обмеження потрапили 87 політиків і військових.
- Згідно зі звітом Новозеландської служби розвідки та безпеки спроби деяких країн втрутитися в демократію, економіку та громадянське суспільство країни не припиняються.
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