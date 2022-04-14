Нові обмеження від Google, відхід Fiverr та Infosys, - у Мінцифри розповіли про розвиток технологічної блокади Росії
Щодень цифрова блокада РФ набирає обертів
Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Ділюсь із вами новинами від технологічних компаній, які ввели санкції проти Росії", - написав урядовець.
Зокрема цілий блок обмежень ввів Google:
- Google One — все. Користувачі з Росії, які купили передплату Google One через App Store, стали отримувати листи про її скасування. У них ідеться про те, що Google не зможе обробити платіж. Користувачі з річною підпискою Google One також отримали листи про її скасування.
- Google видалив додаток Сбербанку на Android із Google Play Market. Раніше додаток було видалено з App Store.
- Компанія Google відключила платежі з Росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного.
Також зупинив свою діяльність у Рф ізраїльський онлайн-майданчик для фрілансерів Fiverr. Реєстрація нових облікових записів більше не доступна користувачам із Росії, як і використання наявних для купівлі або продажу на платформі.
Infosys підтвердила закриття представництва у РФ. Велика індійська компанія Infosys, що займається розробкою програмного забезпечення, закриває представництво в Росії. Цю інформацію генеральний директор IT-гіганта Саліла Пареха підтвердив телеканалу NDTV.
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