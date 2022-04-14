Нові обмеження від Google, відхід Fiverr та Infosys, - у Мінцифри розповіли про розвиток технологічної блокади Росії

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Ділюсь із вами новинами від технологічних компаній, які ввели санкції проти Росії", - написав урядовець.

Зокрема цілий блок обмежень ввів Google:

Google One — все. Користувачі з Росії, які купили передплату Google One через App Store, стали отримувати листи про її скасування. У них ідеться про те, що Google не зможе обробити платіж. Користувачі з річною підпискою Google One також отримали листи про її скасування.

Google видалив додаток Сбербанку на Android із Google Play Market. Раніше додаток було видалено з App Store.

Компанія Google відключила платежі з Росії. Сплатити не можна жодним видом російських карток. Також скасували підписку з платежами з мобільного.

Також зупинив свою діяльність у Рф ізраїльський онлайн-майданчик для фрілансерів Fiverr. Реєстрація нових облікових записів більше не доступна користувачам із Росії, як і використання наявних для купівлі або продажу на платформі.

Infosys підтвердила закриття представництва у РФ. Велика індійська компанія Infosys, що займається розробкою програмного забезпечення, закриває представництво в Росії. Цю інформацію генеральний директор IT-гіганта Саліла Пареха підтвердив телеканалу NDTV.

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