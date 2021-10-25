Нові правила перевезень: штрафи за відсутність COVID-документів під час поїздок автотранспортом платитимуть пасажири

Про це йдеться в повідомленні МОЗ.

Нові обмеження не стосуються легкових автомобілів. Зміни передбачають, що під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами відповідальність за наявність таких документів покладається на пасажирів.

Як зазначається, правила стосуються регулярних та нерегулярних перевезень в міжобласному і міжнародному сполученнях.

У МОЗ повідомляють, що не поширюється ця норма на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п'яти (без урахування дітей до 14 років). У той же час, дозволяється більшу кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім'ї.

Перевізник зобов'язаний проінформувати пасажирів про те, що у них повинен бути один з необхідних документів.

При перевезеннях у залізничному і авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

Норма про наявність документа про щеплення або негативного результату тестування не поширюються на неповнолітніх.

Відсутність документа про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 тис. до 34 тис. грн.

За першу добу нових правил перевезень через відсутність COVID-документів до потягів не було допущено 175 пасажирів.

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