Нові правила перевезень в Україні: кому загрожує покарання за порушення
В Україні відповідальність за порушення правил у транспорті нестимуть перевізники
Про це розповіла речниця Національної поліції Мар'яна Рева, передає РБК-Україна.
"Тут є нюанс: перевізник може бути як юридичною особою, так і ФОП. Тому обов'язково перевіряємо документи, і якщо водій - ФОП, то протокол оформляється саме на нього. Потім матеріали направляються до суду і вже там визначається покарання", - повідомила вона.
Так, фізособі загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн, а юридичній - від 34 до 51 тис. грн.
- Нагадаємо, в Україні від 21 жовтня набрали чинності нові правила для пасажирських перевезень.
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