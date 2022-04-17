Нові санкції ЄС проти РФ будуть спрямовані на Сбербанк і енергетичний сектор, - дер Ляйєн

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Reuters.



"Ми далі дивимося на банківський сектор, особливо на Ощадбанк, на який припадає 37% російського банківського сектору. І, звісно, ​​є енергетичні питання", - розповіла вона.



Раніше ЄС не накладав санкції на Сбербанк, оскільки той разом із Газпромбанком є ​​одним із основних каналів розрахунків за російську нафту і газ, які країни Євросоюзу продовжують купувати.



За словами Урсули фон дер Ляйєн, ЄС працює над "розумними механізмами", щоб нафту також можна було включити до наступного пакету санкцій.



"Чого не повинно статися, так це того, що Путін збирає ще вищі ціни на інших ринках за поставки, які в іншому випадку надходять до ЄС", - наголосила президентка Єврокомісії.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ключовими санкціями проти РФ прямі та непрямі ембарго, обмеження для Сбербанку й Газпромбанку.

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