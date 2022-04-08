Ключові санкції проти Росії для завершення війни в Україні - це прямі та непрямі ембарго, обмеження для Сбербанку і Газпромбанку, - Подоляк
Ключовими санкціями проти Росії, які могли б наблизити завершення війни, є прямі і непрямі ембарго та обмеження для банків країни
Про це в інтерв'ю РБК - Україна сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Нафта і газ з одного боку і закриті порти з іншого боку, і додаткові накладені санкції на два ключових банки - Сбербанк і Газпромбанк, через які РФ сьогодні отримує платежі за тими ж енергоносіями, - сказав Подоляк.
Він також додав, що в Офісі президента створили міжнародну групу, яка вивчає ефективність накладених санкцій і працює над новими обмеженнями.
- Нагадаємо, країни Європейського союзу затвердили п'ятий пакет санкцій проти Росії, серед них - й ембарго ЄС на імпорт вугілля у відповідь на вторгнення РФ до України.
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