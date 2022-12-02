Новим керівником сербської розвідки став проросійський політик

Про це повідомляє AP.

Раніше Александр Вулін обіймав посаду міністра внутрішніх справ Сербії, а до цього був міністром оборони країни. Тепер він очолить сербську розвідку.

На посаді голови МЗС Вулін у серпні 2022 року відвідав Москву. Він був одним з небагатьох європейських політиків, які відвідали Росію після початку повномасштабного вторгнення в Україну. У такий спосіб міністр закордонних справ показав відмову Сербії приєднатися до західних санкцій проти Росії у зв'язку з її агресією в бік України.

Під час візиту до Росії Вулін говорив із міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

"Сербія - єдина держава в Європі, яка не вводила санкції і не брала участі в антиросійській істерії", - сказав він тоді.

У сербському керівництві Александра Вуліна вважають "людиною Москви". Його призначення на посаду голови розвідки обурило прозахідну сербську опозицію. Воно розглядається як ще одна зневага до Заходу та його закликів до Сербії узгодити свою зовнішню політику з ЄС, якщо вона дійсно хоче приєднатися до блоку.

22 листопада влада Косово на прохання США на 48 годин відклала процес штрафування водіїв, які не погоджуються на заміну автомобільних номерів, які раніше видала Сербія.