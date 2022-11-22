Косово на прохання США відтермінувало процес перереєстрації сербських автомобільних номерів на свої

Про це повідомляє Reuters.

Зазначають, що штрафи стосуватимуться власників транспортних засобів із сербськими номерами. Власники таких автомобілів повинні звернутися до відповідних органів для перереєстрації номерних знаків на косовські.

Виписання штрафів повинно було вступити в дію з 08:00 у вівторок, 22 листопада за місцевим часом. Ці штрафи торкнуться близько 10 тис. водіїв. Утім Сполучені Штати попросили відтермінувати це рішення на 48 годин, тобто дві доби, оскільки воно, на їхню думку, може призвести до ескалації конфлікту між Сербією та Косово.

"Я приймаю його (американського посла) прохання про 48-годинне відтермінування. Я радий працювати зі США і ЄС, щоб знайти рішення протягом наступних двох днів", - зазначив прем'єр-міністр Косово Альбін Курті.

Раніше опозиція звинуватила Курті в підриві відносин із США як із найбільшим союзником Косово. Натомість він заявив, що більше зацікавлений у досягненні остаточної угоди з Сербією, згідно з якою обидві країни визнають одна одну незалежними державами.

Президент Сербії Александр Вучич у понеділок також заявив, що його країна припинить видати та продовжувати дію сербських номерних знаків для автомобілів у північній частині Косово. Утім він зазначив, що напруга між Косово та Сербією все ще зростає.

31 липня 2022 року, поліція Косово у відповідь на барикадування етнічними сербами двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Сербією призупинила їхню діяльність.

1 серпня стало відомо, що в Косово відклали на місяць перереєстрацію документів сербів. Згодом на кордоні Косово та Сербії зникли всі барикади й відновився рух.

6 липня ЄС запросив лідерів Сербії та Косово зустрітися у Брюсселі на переговорах, на яких дійшли компромісу.

1 вересня стало відомо, що Сербія скасувала процедуру видачі своїх документів косоварам після домовленостей, досягнутих з Приштиною за посередництва ЄС.

8 листопада генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг лідерів Сербії та Косово від односторонніх дій, які можуть викликати подальшу ескалацію в регіоні.