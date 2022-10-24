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Новим прем'єром Великої Британії стане Ріші Сунак

24 жовтня, 2022 понедiлок
16:41
Світ Ріші Сунак

На виборах лідера британських консерваторів переміг Ріші Сунак, який, відповідно, невдовзі очолить уряд Сполученого Королівства

Про це повідомляє The Sun.

Конкурента Сунака Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру на посаду лідера партії після того, як їй не вдалося набрати необхідні 100 голосів підтримки.

Очікується, що Сунак офіційно стане прем'єр міністром після того, як чинна очільниця уряду Ліз Трасс виступить із останньою промовою у вівторок 25 жовтня.

Після того, як Ліз Трасс офіційно піде з посади, король Чарльз ІІІ запросить Ріші Сунака до палацу для формування нового уряду. Вони сфотографуються, проведуть коротку бесіду, після чого Сунака буде офіційно призначено прем'єр-міністром.

У серпні Сунак програв Трасс перегони за посади очільника консерваторів і уряду, після того, як Борис Джонсон 7 липня оголосив про намір піти у відставку.

Сунак висловлював підтримку Україні ще на посаді міністра фінансів. Влітку під час перегонів за посаду прем'єра він обіцяв у разі перемоги подвоїти зусилля з підтримки України. Крім того, Сунак заявляв, що свій перший закордонний візит як прем'єр здійснить до Києва.

Ліз Трасс очолювала Консервативну партію з 5 вересня 2022 року, а британський уряд - з 6 вересня 2022 року. Вона є третьою жінкою на цій посаді після Терези Мей та Маргарет Тетчер. 

Трасс критикували за економічний план, який передбачав грошову підтримку населення у відповідь на зростання цін на світло і тепло на тлі енергетичної війни РФ проти Європи. Цей план коштував близько чверті трильйона фунтів і зрештою відлякав інвесторів та провалився.

20 жовтня Ліз Трасс оголосила про намір піти у відставку з посади прем'єрки Великої Британії.

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Велика Британiя
Ліз Трасс
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