Новий абсолютний чемпіон світу пообіцяв провести бій проти Ломаченка
Австралійський боксер Джордж Камбосос пообіцяв зустрітися з усіма лідерами легкого дивізіону
Про це Камбосос написав у twitter.
Таким чином, абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61.2 кг) відреагував на звинувачення дописувачів, що він уникатиме найнебезпечніших суперників та пообіцяв зустрітися з українцем Василем Ломаченком та американцями Девіном Хейні та Джервонтою Девісом на прізвисько "Танк".
"Заспокойтеся, я даю фанатам те, чого вони хочуть. Хейні, Лома, "Танк" - всі вони отримають своє один за одним", - пообіцяв Камбосос.
Джордж Камбосос 28 листопада 2021 року здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня 2021 року переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
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Нагадаємо, 11 січня Джордж Камбосос назвав Василя Ломаченка одним із найбільш ймовірних суперників.
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