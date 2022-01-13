Новий абсолютний чемпіон світу пообіцяв провести бій проти Ломаченка

Про це Камбосос написав у twitter.

Таким чином, абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61.2 кг) відреагував на звинувачення дописувачів, що він уникатиме найнебезпечніших суперників та пообіцяв зустрітися з українцем Василем Ломаченком та американцями Девіном Хейні та Джервонтою Девісом на прізвисько "Танк".

"Заспокойтеся, я даю фанатам те, чого вони хочуть. Хейні, Лома, "Танк" - всі вони отримають своє один за одним", - пообіцяв Камбосос.

Джордж Камбосос 28 листопада 2021 року здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Василь Ломаченко 12 грудня 2021 року переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).



Нагадаємо, 11 січня Джордж Камбосос назвав Василя Ломаченка одним із найбільш ймовірних суперників.

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