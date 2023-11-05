Новий фейк від РФ: ЗСУ завезуть у Німеччину туберкульоз
Російська пропаганда запустила фейк, що українські військові завезуть у Німеччину туберкульоз
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"У Німеччині бояться, що військовослужбовці ЗСУ, які їдуть до них на навчання, привезуть туберкульоз", - про це пишуть російські телеграм-канали з посиланням на командувача територіального об’єднання Бундесверу генерала Андре Бодемана.
У SPRAVDI пояснили, що у цитаті, яку поширюють пропагандисти, йдеться про медобстеження, яке повинні пройти українські бійці.
"Це – абсолютно нормальна практика, адже кожна країна має свої медичні стандарти. Епідемії туберкульозу в Україні немає, хоча є збільшення захворюваності, зокрема, й серед військових, спричинене війною, зазначили журналісти проєкту "Без брехні", - йдеться у повідомленні.
За словами Центру, німці розуміють, що ризики для військових у цій хворобі, які живуть довгий час у фронтових надскладних побутових умовах, підвищуються.
"Але якби для Німеччини це було такою апокаліптичною проблемою, як це подають росіяни, вона навряд погодилась би прийняти на навчання понад 9 тисяч українських військових лише за 2023 рік", - пише SPRAVDI.
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