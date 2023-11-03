Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Мережею шириться фейк, ніби Кличко закликав не вважати окуповані території частиною України

Мережею шириться фейк, ніби Кличко закликав не вважати окуповані території частиною України

3 листопада, 2023 п'ятниця
22:37
Суспільство Віталій Кличко

Ворожі ресурси запустили фейковий наратив, нібито мер Києва Віталій Кличко закликав не вважати окуповані території частиною України

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Мер Києва Кличко запропонував провести вибори, не вважаючи окуповані території частиною України. Про це пишуть Telegram-канали, цитуючи уривок з інтервʼю мера столиці України", - саме так звучить фейк.

Насправді заяву Віталія Кличка, яку він зробив в етері телеканалу "Київ", вирвали з контексту та зманіпулювали нею. Мер Києва перераховував причини, які унеможливлюють проведення виборів в Україні. Зокрема, те, що на тимчасово окупованих територіях не буде представників на виборчих дільницях. Тому не зрозуміло, враховувати ці території чи ні.

Також він згадав про українців за кордоном, внутрішньопереміщених осіб і військових, які перебувають у зоні бойових дій, де поставити виборчі дільниці та запросити спостерігачів неможливо через питання безпеки.

"Тож Кличко не закликав відмовитися від тимчасово окупованих територій, а, навпаки, наголошував на тому, що про них не можна забувати", - пише SPRAVDI.

  • 3 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський розглядає можливість проведення президентських виборів під час воєнного стану.
Україна
вибори
політика
Віталій Кличко
вибори президента
Читайте також:
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
1 листопада, 2023 середа
АллатРа. Капсула для "обраних"
збита ракета, Київ 9 травня
3 листопада, 2023 п'ятниця
Обстріл України в ніч на 3 листопада: є влучання в чотирьох областях, на Франківщині - у військовий об'єкт
Френсіс Нганну та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
2 листопада, 2023 четвер
Усик отримав зухвалу пропозицію від Нганну, який відправив у нокдаун Ф'юрі
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.29
    Купівля 37.29
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 листопада
23:20
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 3 листопада
23:01
На фото: актор Меттью Перрі
У США заснували фонд імені Меттью Перрі для допомоги людям, які страждають від залежності
22:51
Ігор Суркіс
Президент "Динамо" Суркіс відреагував на відставку Луческу
22:46
Сектор Гази
Уряд Гондурасу відкликає свого посла в Ізраїлі для консультацій через ситуацію в Газі
22:26
У нас зразків озброєння вже більше, ніж у НАТО, – бригадний генерал Баранов
22:13
Ексклюзив
Олексій Арестович
"Під виглядом опонента Зеленського нам впарюють російського націоналіста": політолог Цибулько про заяви Арестовича
22:11
Сектор Гази
ЦАХАЛ визнав авіаудар по машині швидкої допомоги в Газі
22:03
Дубінський, СБУ
Дубінському повідомили про підозру в організації схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон
21:50
генерал-майор Віктор Хоренко
"Причини особисто не знаю": екскомандувач ССО Хоренко заявив, що дізнався про відставку зі ЗМІ
21:43
Ексклюзив
Байден проти Путіна
"США можуть уникнути війни з РФ": експерт Семиволос назвав умову
21:20
Молдова
Фінансується РФ та підкуповує виборців: у Молдові виключили з виборчих перегонів партію "Шанс"
20:51
Ексклюзив
Олексій Гончаренко
"Це небезпечна тенденція": нардеп Гончаренко про активізацію теми виборів навесні 2024 року в Україні
20:39
мзс Росії
РФ висилає болгарського журналіста у відповідь на рішення Софії вигнати російського пропагандиста Гацака
20:31
Інфографіка
"Барселона", Френкі Де Йонг
Один з найдорожчих футболістів "Барселони" пропустить матч проти "Шахтаря"
20:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Швидких проривів ЗСУ не буде": ситуація на фронті повністю відображає слова Залужного. Воєнні підсумки з Сергієм Згурцем
20:21
єврейська громада україни
Уряд Ізраїлю закликав громадян приховувати національні особливості за кордоном на тлі сплеску антисемітизму
20:15
Оновлено
"Чекаємо нових результатів": Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Арестович у партері
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 618-го дня війни: приліт по розташуванню окупантів у Волновасі та знищення радара, яким ворог наводив ракети на Запоріжжя
19:46
дрон, ЗСУ
Росіяни 8 разів за добу намагались відновити втрачене положення біля Кліщіївки, - Генштаб
19:42
Хезбола, Ліван
Лідер "Хезболли" пригрозив США регіональною війною на Близькому Сході, якщо Ізраїль не припинить операцію в Газі
19:22
Мірча Луческу
Луческу звільнився з посади головного тренера "Динамо"
19:07
Франція
У Франції пройде міжнародна конференція щодо ситуації в Газі, Ізраїль не запрошено
19:07
БЕБ оголосило про підозру керівникам компаній-виробників консерв для Міноборони
Керівникам компаній-виробників консервів для Міноборони оголосили підозру в ухиленні від сплати 32 млн грн податків
18:56
Динамо - Шахтар
Гол Зубкова приніс "Шахтарю" перемогу над "Динамо" в УПЛ
18:56
США Україна
Протитанкова зброя, артснаряди, боєприпаси для NASAMS і HIMARS: США надали Україні допомогу на $125 млн і замовили ще на $300 млн
18:54
Динамо - Шахтар
"Динамо" - "Шахтар" 0:1: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
18:45
Прапор США
США наклали санкції на громадянку РФ Жданову, яка сприяла відмиванню коштів російських олігархів та кіберзлочинців
18:34
Річка Дніпро, Київ
Очікуються значні опади: жителів Київщини попередили про підвищення рівня води у притоках Дніпра
18:24
Ексклюзив
кіно, люди дивляться фільм
"Непрофесійний документ": продюсерка Юлія Синькевич про стратегію розвитку кіно, яку має ухвалити уряд
18:09
Оновлено
опалення, кіт
В Україні створять державний реєстр домашніх тварин
18:05
гаряча вода
Житомир залишився без водопостачання. Причина
18:04
OPINION
Олексій Голобуцький
Україна ризикує знов розділитися на "українську" та "російську"
18:03
Оновлено
Ентоні Блінкен
Гуманітарної паузи не буде, доки ХАМАС не звільнить заручників: результати зустрічі Блінкена та Нетаньягу
18:02
грип
В Україні за тиждень зафіксували понад 143 тис. випадків ГРВІ, грипу та COVID-19
18:00
Огляд
Хто такі єменські хусити і звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю
17:58
Лукашенко
"Україна буде наша": Лукашенко заявив, що Зеленський "готується змотатись", а Європа "приповзе до Росії"
17:50
Кулеба розповів про ставлення Зеленського до проведення виборів навесні 2024 року
17:32
Джорджія Мелоні
"Втома від війни": радник Мелоні взяв на себе відповідальність за розмову з російськими пранкерами й подав у відставку
17:32
ООН оцінила розмір необхідної допомоги сектору Гази та Західному берегу Йордану в $1,2 млрд
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV