Мережею шириться фейк, ніби Кличко закликав не вважати окуповані території частиною України

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Мер Києва Кличко запропонував провести вибори, не вважаючи окуповані території частиною України. Про це пишуть Telegram-канали, цитуючи уривок з інтервʼю мера столиці України", - саме так звучить фейк.

Насправді заяву Віталія Кличка, яку він зробив в етері телеканалу "Київ", вирвали з контексту та зманіпулювали нею. Мер Києва перераховував причини, які унеможливлюють проведення виборів в Україні. Зокрема, те, що на тимчасово окупованих територіях не буде представників на виборчих дільницях. Тому не зрозуміло, враховувати ці території чи ні.

Також він згадав про українців за кордоном, внутрішньопереміщених осіб і військових, які перебувають у зоні бойових дій, де поставити виборчі дільниці та запросити спостерігачів неможливо через питання безпеки.

"Тож Кличко не закликав відмовитися від тимчасово окупованих територій, а, навпаки, наголошував на тому, що про них не можна забувати", - пише SPRAVDI.