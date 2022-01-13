Новий голова ОБСЄ у першу поїздку відвідає схід України, де приділить увагу стану мирних жителів в умовах війни

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я збираюся здійснити перший візит як голова ОБСЄ до України, безумовно я відвідаю східну частину країни для того, щоб з'ясувати на місці, яка там ситуація", - заявив Рау.

Основне питання, яке вивчатиме голова організації - це стан мирних жителів, які постраждали від наслідків збройного конфлікту на Донбасі.

"Це буде дуже важливою частиною моєї уваги під час візиту до України", - наголосив Рау.

Новий очільник ОБСЄ заявив, що у Європі протягом останніх 30 років значно підвищився ризик початку збройного конфлікту. Проте на його думку, організація зараз повинна займатися вирішенням проблем, які вже існуть, а саме завершенням війни на Сході України.

"Нам потрібно сконцентруватися на мирному вирішенні конфлікту навколо України відповідно до Мінських домовленостей і поважаючи суверенітет, територіальну цілісність та єдність України", - сказав Рау.

Крім того, міністр має намір розпочати діалог щодо регіональної безпеки. Майданчиком для цього може стати саме ОБСЄ.

"До наших намірів входить запуск діалогу, щоб надати енергії дебатам про безпеку в Європі. Я не сумніваюся, що ОБСЄ - найкраща можлива платформа для обговорення цього питання", - зазначив він.

Формат такого діалогу поки не окреслений. Рау також наголосив, що поки на питання безпеки в Європі є різні погляди. Тому головне завдання зараз - знайти спільну точку зору для всіх 57 країн-членів ОБСЄ.



Генсек НАТО після переговорів з РФ щодо України заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з Росією.